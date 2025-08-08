◇セ・リーグヤクルト3―1阪神（2025年8月8日京セラD）ヤクルトは横浜高（神奈川）OBの増田珠外野手が殊勲の一打を放った。1―1の延長12回、2死無走者から2安打と死球で満塁のチャンスをつくった。ここで代打で登場したのが増田で、「ずっと準備していた。やっときたな、という気持ちで打席に入った」という。「ベンチからみんなの声が聞こえて奮い立たされた」。増田は桐敷の144キロ直球を捉え、決勝の2点適時打を