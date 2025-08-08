ウクライナ・キーウで記者会見する特別汚職対策検察トップのクリメンコ氏（左）と国家汚職対策局のクリボノス局長＝8日（共同）【キーウ共同】ウクライナの国家汚職対策局（NABU）と特別汚職対策検察は8日、首都キーウで記者会見を開いた。2機関は主に政府高官の汚職事件を手がけており、特別汚職対策検察トップのクリメンコ氏は「約700件の刑事事件が捜査段階にある」と明らかにした。2機関を巡っては先月、独立性を大幅に制