綾羽６―４高知中央（１回戦＝８日）高知中央（高知）は三回、無死満塁から井筒の中犠飛で先制。四回は神村の犠飛で加点した。綾羽（滋賀）は五回、藤井の犠飛で１点を返し、九回二死満塁から敵失で追いついた。延長タイブレイクの十回、綾羽は北川の２点三塁打と磯谷の適時二塁打などで４得点。高知中央はその裏、２点を返したが及ばなかった。試合は午後７時４９分に始まり、同１０時４６分に終了。大会本部によると、