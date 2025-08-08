巨人１２―２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝８日）――巨人は今季最多の１８安打で大勝。一回、キャベッジとリチャードの適時打で３点を先取。四回に佐々木の２点三塁打などで加点。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。◇広島３―２中日（セ・リーグ＝８日）――広島が延長戦を制した。二回に前川の２点二塁打で先行。同点の十一回は、暴投の間に１点を挙げて勝ち越した。中日は九回に細川の２ランで追いついたが及ばず。◇ヤクルト３―