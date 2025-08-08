８日、広州市白雲区の土砂崩れ現場で、捜索犬を使って車両を捜索する救助隊員。（広州＝新華社記者／王瑞平）【新華社広州8月8日】中国広東省広州市白雲区の応急管理局によると、同区大源村で6日午前に起きた土砂崩れで、行方不明となっていた14人全員が発見された。このうち7人が死亡し、7人が負傷して病院に搬送された。負傷者はいずれも命に別状はなく、すでに3人が退院している。現場での捜索・救助活動は終了した。今後