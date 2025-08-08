SNSの総フォロワー数が65万人を超える画家・絵本作家のヒグチユウコさん。そんなヒグチさんによるキャラクターをあしらったカプセルトイが、8月8日から登場! Xを中心に、多くの期待の声が寄せられています。カプセルトイ「PUTITTO ヒグチユウコ」今回登場する「PUTITTO」は、マグカップやグラスのフチに引っかけて楽しめる人気のカプセルトイシリーズ。1回500円で、ラインナップは猫の雰囲気が愛らしい「ニャンコ」と「ギュスター