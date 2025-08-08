モデル・タレントのほのかが８日までに自身のインスタグラムを更新。夏らしいコーデを披露した。ほのかは「地元横浜へ遊びに行った日横浜といえばイメージカラーはブルーだよね」とし、ブルーの半袖にグレーのズボン、シルバーのバッグで夏らしい着こなし姿をアップした。この投稿には「かっっっっわ」「むっちゃ爽やか」「とんでもなく可愛い」「海が似合いますね」などの声が寄せられた。