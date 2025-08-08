ソフトバンクは８日、２０２６年シーズンから本拠地みずほペイペイドームの防球ネットを変更、拡充すると発表した。より安心安全な試合観戦、選手が全力でプレーできる環境をこれまで以上に整える。現在バックネット裏から内野スタンドまで設置している防球ネットを高さ２１メートルのワイヤー吊り下げ式ネットに変更。またネットをコカ・コーラシートのフェンスまで拡充することで、特にライナー性のファウルボールなどの危険