バレーボール男子の世界選手権（９月、フィリピン）の日本代表出場登録２５選手が８日までに、主催する「ＶｏｌｌｅｙｂａｌｌＷｏｒｌｄ」のサイト上で発表された。主将でアウトサイドヒッター（ＯＨ）石川祐希（ペルージャ）、ＯＨ高橋藍（サントリー）、オポジット宮浦健人（名古屋）、セッターにはネーションズリーグ決勝大会に出場した永露元稀（広島Ｔ）、大宅真樹（日鉄堺）に加え、深津英臣（名古屋）らが名を連ねた。