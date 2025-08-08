新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」８日横浜大会のＢブロック公式戦で、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.（３８）がドリラ・モロニー（２８）から６勝目を挙げ、決勝トーナメント進出を決めた。英国出身レスラー同士のシングル初対戦は、序盤は両者が逆水平チョップを激しく打ち合うなど、一進一退の攻防が続く。世界屈指のテクニカルレスラーであるザックは、終盤にモロニーを三角絞めで捕獲。モ