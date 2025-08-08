宮内庁は、心臓の持病のため先月から新しい薬の服用を始めた上皇さまが、退院した後、お住まいの中を歩くなどの軽い運動を少しずつ行われていると明らかにしました。「右心不全」や「無症候性心筋虚血」と診断されていた上皇さまは先月、心臓の負荷を和らげる新たな内服薬を投与するため、4日間東大病院に入院されました。側近によりますと、先月18日の退院後は、上皇后さまとともにお住まいの仙洞御所の中を歩くなど、軽い運動を