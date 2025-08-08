◇第107回全国高校野球選手権大会第4日目（8日、甲子園球場)夏の全国高校野球選手権は8日に1回戦の4試合が行われました。春の選抜ベスト8・花巻東（岩手）と春の選抜準優勝・智弁和歌山（和歌山）の名門校同士が初戦から激突。花巻東は先制を許すも、すぐさま初回の攻撃で逆転。中盤には新田光志朗選手（3年）、高橋蓮太郎選手（3年）のタイムリー安打で追加点。智弁和歌山を突き放しました。先発の萬谷堅心投手（2年）は、丁寧な