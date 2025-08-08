「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）阪神は延長１２回の死闘を落とし、２連敗。優勝マジックは３１のままとなった。延長十二回に６番手桐敷が代打・増田に勝ち越し２点適時打を浴びた。打線は四回２死で佐藤輝が高梨から右翼スタンドへのソロを放ち先制に成功。両リーグ最速で３０号に到達した。先発の伊藤将は今季２度目の完封ペースだったが、九回にピンチを招き、オスナの内野ゴロの間に同点に追いつか