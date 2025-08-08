お笑いコンビ「ミキ」の亜生（37）が8日、自身のインスタグラムを更新し、愛猫の兆猛（ちょうもう）の横姿を投稿、話題を呼んでいる。亜生は台に前足を乗せて立っている丸々姿を披露し「足短いし太ってるし登らへんし。なんなんや君は。どういうつもりや」とつづった。亜生は捨て猫を保護し、兆猛以外にも丹猛、助六、銀次郎、藤と計5匹の猫を育てている。兆猛は20年5月から飼っており、これまで何度もインスタグラムに登