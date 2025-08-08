メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急に密着した初のドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』が、11月7日より全国公開されることが決定した。『超特急 The Movie RE:VE』2025年11月7日(金)より全国公開(C)2025, 株式会社SDR & CJ 4DPLEX Japan本作は、2025年6月からスタートした彼ら史上最大規模となるアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」に密着した内容で構成。東京、兵庫、愛知、埼玉の4