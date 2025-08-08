巨人は８日のＤｅＮＡ戦（横浜）に１２―２と大勝。今季最多の１８安打＆先発野手全員安打の?大爆発?を見せるも、阿部慎之助監督（４６）はＧナインに注意を促した。初回から巨人打線が奮起した。一死走者なしから佐々木が中前打で出塁。遊撃・京田の失策で二死二塁の好機となると、キャベッジが先制左前適時打を放ち１点を先取した。続く甲斐が中前打、中山が四球で二死満塁のチャンスを得ると、リチャードの２点適時打で一挙