演歌歌手・田川寿美が８日、都内でファンクラブの会員向けのランチショーを行った。夏に開催する恒例のイベントで、今年で４回目。ファンクラブのメンバーに田川の楽曲の中から人気投票を募り、そのリクエストを参考にセットリストを決める趣向で、ファンクラブならではのコアな楽曲が投票されることが多い。ファンからの歓声に「こんにちはー」と元気よく、芝桜の柄の着物で登場した田川。「今年、初めて熱中症になりまして