お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼が７日深夜放送のＴＢＳラジオ「おぎやはぎのメガネびいき」に出演。沖縄県北部にオープンしたテーマパーク「ジャングリア沖縄」の感想を語った。先月２５日にオープンしたジャングリアについては、ＳＮＳで賛否の声が噴出。期待が高かっただけに「ＣＭで見たような興奮はどこにもない」「長時間待たされる」「入園してすぐアプリが落ちて整理券が取れなかった」「スタッフの対応が高圧的」