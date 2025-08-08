12回ヤクルト2死満塁、増田が中前に決勝の2点打を放つ＝京セラドームヤクルトが粘り勝ちした。同点の十二回2死満塁から代打増田の2点打で勝ち越し。0―1の九回に内山の二塁打を足場に追い付いた。阪神は後半戦初の連敗。四回に佐藤輝の30号ソロで先制したが、伊藤将が完封を逃し、湯浅が黒星。