DEZERT主催による夏祭り一大ライヴイベント＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025＞が8月2日にZepp Haneda（TOKYO）にて開催された。オフィシャルから到着したライヴレポートを以下にお届けする。◆ライヴ写真（51枚）2024年の夏を湧かせた宴が今年も帰ってきた！再びDEZERTのSORA（Dr）がオーガナイザーを務め、＜DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2025＞として、新たな趣向と仲間を加えて開催。台風一過の晴天が拡がるZepp