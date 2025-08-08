霧島市 隼人地区の給水場所と時間 月日の給水場所は以下のか所です。午前時から午後時までの開設を予定しています。 日は富隈地区公民館の開設はありません。 ◆以下の水栓を臨時給水箇所として開放しています。 （職員の配置、給水袋の配布はなく、市はポリタンクなどを持参し、各自で給水してほしいと呼びかけています。） 霧島市 福山地区の給水場所と時間 8月9日の給水場所は以下の2か所です。午前9時から午後５時までの