きょう為替市場、ドル円は前日のＮＹ終盤の流れを引き継いで東京時間の早朝には、１４６円台に下落する場面が見られていた。ただ、海外市場にかけて１４７円台後半まで買い戻される展開となっている。 トランプ大統領が、退任を表明しているクーグラーＦＲＢ理事の後任にミランＣＥＡ委員長を来年１月末までの暫定理事に指名。ミラン委員長はあと年内３回のＦＯＭＣで全て利下げを求めるのではとも予想されるこ