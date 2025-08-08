秋田県で、猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を連続で発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、秋田県内では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。由利本荘市北部付近では先ほど、午後10時20分までの1時間に、およそ120ミリと、災害が起きてしまうほどの猛烈な雨が降っています。気象庁は、数年に一度の大雨にな