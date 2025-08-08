V・ファーレン長崎は8日、MFディエゴ・ピトゥカ(32)の新加入を発表した。背番号は8番になるという。同選手は1992年8月15日生まれの32歳で、21年から3シーズンを鹿島アントラーズでプレー。J1通算85試合6得点を記録した実績を持つ。精度の高い左足のキックが特長で、24年からは古巣のサントスでプレーしていた。クラブを通じ「長崎のユニフォームを着れることをすごく嬉しく思いますし、ピッチで誇りをもって頑張ります。また