◇セ・リーグ阪神1―3ヤクルト（2025年8月8日京セラD）首位阪神はヤクルトと延長の末、カード初戦を落とした。延長12回に5番手で登板した湯浅が2死満塁を招いた。代わって登板した桐敷が代打・増田に中前2点打を浴びた。打線は4回に4番・佐藤輝が右翼へ先制の両リーグ最速の30号ソロを放った。先発の伊藤将は初回からエンジン全開で8回まで無失点。完封目前の9回に先頭内山に二塁打を許した。1死三塁からオスナの二