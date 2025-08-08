女優の福原遥と俳優の伊藤健太郎が8日、都内で開催された『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』シネマ・コンサート＆トークショーに、小野塚勇人、原作者の汐見夏衛氏と共に出席。本作の続編が映画化されるとのサプライズ発表に歓喜した。【写真】続編制作に笑顔を見せる福原遥2023年12月8日に公開された本作は、汐見氏の同名小説を映画化したラブストーリー。1945年の日本にタイムスリップした女子高校生が、偶然出会っ