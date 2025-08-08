タレントの中山秀征（58）が8日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。MCを務めていた番組でのハリウッドスターとのロケで大事件が勃発したことを明かした。中山は1999年4月から2018年3月までフジテレビ系で放送されていたバラエティー「ウチくる！？」でMCを務めていた。その際の「忘れられない事件」として「マトリックス」シリーズで知られる世界的スターのキアヌ・リーブスとのロケを回想