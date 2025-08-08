九州北部地方では、８日夜のはじめ頃から１１日頃にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 【写真を見る】【全国天気】九州北部地方では8日夜のはじめ頃から11日頃にかけて大雨となるおそれ1時間降水量、24時間降水量は？ 気象庁 ［気象概況］九州北部地方にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に