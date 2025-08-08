◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ヤクルト＝延長１２回＝（８日・京セラドーム大阪）リーグ首位を独走する阪神が延長１２回の末に競り負け、後半戦初の連敗となった。１―１の延長１２回２死満塁。湯浅から代わった桐敷が代打・増田に勝ち越しの中前２点適時打を浴びた。優勝マジックは３１のまま。足踏みとなった。０―０の４回２死。佐藤輝が高梨の浮いたフォークを捉え、右翼席に運んだ。２戦連続のアーチは球団の日本人選