松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、8月13日午後3時から、「たっぷりトマトのハヤシライス」を発売する。今回、松のやから新しいトマトメニュー「たっぷりトマトのハヤシライス」が登場する。夏といえば、やっぱりトマト。トマトの爽やかな酸味と、コク深いハヤシソースが絶妙にマッチし、ごはんがどんどん進むおいしさとなっている。「たっぷりトマトのハヤシライス」は、さっぱりとした味わいに、満足感たっぷり