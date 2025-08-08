カネボウ化粧品は、「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」から、まるで素肌のままに美しい肌印象を拡張する「消える」カバー力で、なりたい素肌を超えていく美容液ファンデーション「カネボウ ライブリースキン ウェアII」を8月22日に発売する。本来、ファンデーションによるカバーを重ねるほどに失われる素肌感（KANEBO内において）。新「ライブリースキンテクノロジー」では、なめらかな塗膜表面によ