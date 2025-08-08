甲子園は午後10時から鳴り物禁止…高校野球で史上初の事態に甲子園球場で開催中の第107回全国高校野球選手権で発生した“珍光景”が、ファンの話題となっている。場内に突然訪れた変化に「すっごい違和感」「なんか新鮮ね」「高校野球で初めて見たわ」とコメントが寄せられた。8日の第4試合、高知中央（高知）と綾羽（滋賀）の一戦は、前の試合が雨天で1時間ほど中断した影響もあり午後7時49分に試合開始。終盤になると大型ビ