「WAVE RIDER 29」ミズノは、2層構造のミッドソール全体にクッション性と反発性に優れた高機能ミッドソール素材「MIZUNO ENERZY NXT（ミズノ エナジー ネクスト）」を採用し、前作（「WAVE RIDER 28」）に比べて前足部のクッション性が約56％、反発性が約59％アップ（従来のソール素材（U4ic）と材料性能のみを比較した同社比較数値（向上度合いを示し、生産上、数値はバラつくことがある）。反発性は鉛直方向に圧縮したときの比較