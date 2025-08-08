◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 阪神(8日、京セラドーム)阪神はヤクルトと白熱の投手戦を見せるも、延長12回に勝ち越しを許し敗れました。この日の先発は、今季ヤクルト戦で3戦2勝と相性のいい伊藤将司投手。この試合でも6回まで2塁を踏ませない好投を披露します。7回には2アウト1、2塁のピンチを招きますが、ヤクルト・長岡秀樹選手をピッチャーゴロに抑え、無失点で切り抜けました。一方、阪神打線は対するヤクルトの先発・