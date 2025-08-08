◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦高知中央ー綾羽（2025年8月8日甲子園）第4試合で、高知中央（高知）と綾羽（滋賀）が対戦。午後10時を過ぎ、9回まで2―2と決着つかなかった。春夏の甲子園大会を通じて史上初の継続試合となるかと思われたが、大会本部から10回に限り、試合を続行するとのアナウンスがあった。今大会から暑さ対策で、2部制の第2試合は午後1時半を過ぎて新たなイニングには入らず、同1時45分を過