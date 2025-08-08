今回、Ray WEB編集部はバイト先の困った人の話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はレストランで働く新人バイトです。バイトの先輩である黒野さんは経験が長く、頼りになる存在。しかしそんな黒野さんには、驚きの一面が……？なんと黒野さんは主人公の最寄り駅で待ち伏せしていたようです。どうして彼は主人公の最寄り駅がわかったのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：矢野ななほライター Ray WEB編集部あ