【ワシントン共同】米ホワイトハウスはアゼルバイジャンとアルメニアが、アルメニア領を挟み分断されたアゼルバイジャンと飛び地ナヒチェワン自治共和国を結ぶ回廊「トランプ・ルート」設置の共同声明に署名すると明らかにした。