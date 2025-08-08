【コルカタ共同】ロイター通信は8日、インド政府が米国製の武器や航空機を調達する計画を一時中断したと報じた。シン国防相の渡米も中止した。複数の政府筋の話としている。インドに計50％の関税を課すトランプ米政権の方針に反発したとみられ、事実なら防衛協力が後退する可能性がある。インド政府は調達計画を中断したとの報道を否定した。ロイターによると、購入に向けた協議が進んでいたのは米国製の装甲車ストライカー