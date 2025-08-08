全国高校野球選手権大会に出場している広陵高（広島市）での暴力行為事案について、阿部文部科学相は８日の閣議後記者会見で「大変遺憾。決して許される行為ではない」と苦言を呈した。同高は今年１月に硬式野球部であった暴力行為で、３月に日本高校野球連盟から厳重注意を受けた。阿部文科相は「被害を受けた生徒のケア、暴力行為に及んだ生徒への指導など、適切に対応していただきたい」と強調。ＳＮＳなどで情報が拡散して