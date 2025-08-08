元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが８日、自身のインスタグラムを更新。最近の衣装について言及した。 【写真】最近の透け感ある衣装です 「最近の衣装。シースルーを選びがち。」と投稿。「外は暑いけど、室内は冷房が効き過ぎてて寒いので、シースルーが便利です笑」と理由をつづり、透け感ある衣装でポーズを決める写真などを掲載した。 渡邊アナは2020年にフジテ