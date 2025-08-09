イラン戦でボールをキープする日本の富永＝ジッダ（（C）FIBA・共同）バスケットボールの男子アジア・カップ第4日は8日、サウジアラビアのジッダで行われ、世界ランキング21位の日本は、1次リーグB組第2戦で同28位のイランに70―78で敗れ、1勝1敗となった。日本は前半、富永（北海道）の3点シュートが好調で同点で折り返した。第3クオーターも互角の展開だったが、最終クオーターにミスが目立って失速した。イランは2連勝。