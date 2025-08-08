阿部サダヲ、松たか子出演のテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」第４話が７日に放送された。１５年前、原田ネルラ（松たか子）が意識を失っているうちに婚約者布勢夕人（玉置玲央）が亡くなっていた事件で、再捜査を担う刑事黒川竜司（杉野遥亮）は、１５年前に最初に事件現場に到着した新人警官だったことが明らかに。黒川は当時、ネルラに疑いを持っていたが、別事件に人員投入するため捜査をストップした署長（現警備部長）