「バスケットボール男子・アジアカップ、日本７０−７８イラン」（８日、ジッダ）５４年ぶりのアジア制覇を狙う世界ランク２１位の日本は１次リーグ２戦目でグループ最大の難敵、世界ランク２８位のイランに敗れ、初黒星を喫した。１勝１敗となり、１次リーグ突破は最終戦グアム戦次第となった。初戦でシリアに苦しみながらも勝利した日本は初戦で３点シュートの精度に苦しんだ富永が躍動。８本中５本の３点シュートを沈めて