【新華社ウルムチ8月8日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市で6日、モウコノウマ復帰40周年イベントが開催され、国内のモウコノウマの個体数が900頭を突破、世界全体の3分の1を占めていることが明らかとなった。最新のデータによると、野生復帰地は同自治区、甘粛省から内モンゴル自治区や寧夏回族自治区などに広がり、かつて絶滅寸前だった種が再び中国の大地で息を吹き返している。中国は1985年、野生馬の「復帰」計画を開始