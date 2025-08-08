バイエルンのスポーツディレクターを務めるマックス・エベール氏が獲得に関心を示すシュトゥットガルトに所属するドイツ代表FWニック・ウォルトメイドについて言及した。8日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が同氏のコメントを伝えている。現在23歳のウォルトメイドは198?の体格ながら、足元スキルを兼ね備えるアタッカーで、2024−25シーズンはリーグ戦28試合に出場し、12ゴールを記録。そして今年6月にはドイツ代表デビュ