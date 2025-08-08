新体制timeleszとして初の全国アリーナツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」を全国8都市24公演で現在開催中のtimelesz。夢だったドーム公演をサプライズでステージ上で発表され、感動の涙に包まれた8月6日(水)の公演をレポートします。 2025年2月5日、新メンバーの寺西拓人さん、原嘉孝さん、橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さんを迎え新体制のtimeleszが始動。あれから半年経った6月28日の千葉・らら