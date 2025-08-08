岐阜県土岐市で開かれたイベントで、キッチンカーが提供した食事で食中毒が発生し、保健所はキッチンカーを運営する業者を営業禁止処分としました。岐阜県によりますと、今月2日、土岐市の土岐市文化プラザで開かれたイベントの会場で、キッチンカーのケバブなどを食べた16歳から61歳までの男女34人が下痢などの症状を訴えました。このうち1人が入院しましたが、多くが快方に向かっているということです。