◇バスケットボール FIBAアジアカップ グループB イラン78−70 日本（8日、サウジアラビア・ジッダ)グループステージ初戦を勝利した日本（FIBAランク21位）は、同じく初戦勝利を挙げているイラン（FIBAランク28位）とのグループステージ2戦目。第1クオーターを13−16とリードを許したものの、日本は第2クオーターに反撃。その原動力となったのは、富永啓生選手。このクオーターだけで得意の3ポイントシュートを4本成功。イランに追