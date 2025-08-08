過去に配信し反響があったものを再編成しています。この記事では、年の差恋愛を描く漫画シリーズの試し読み企画として、倉間さん作『28歳年上の人を好きになりました。』第28話をお届けします。※この作品は続編『28歳年上の人を好きになりましたが。』の序章となるお話です 彼氏に振られ傷心状態の美咲さんが出会ったのは、28歳年上のおじさんでした。共に時間を過ごすうちに、少しずつ彼に惹かれていき...。倉間さんによ