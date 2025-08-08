俳優の和田正人が８日に自身のインスタグラムを更新。そっくりな２ショットを披露した。和田は「兄弟ご来場」とつづり始め、「一緒に来てくれたお母さんに確認したら…『産んだ覚えはないけど、ソックリです』と母公認、頂きました」と記した。ボートレーサー和田兼輔（３８）との２ショットもアップした。この投稿に「この２人はほんまに似てる」「あれ？どっちが正人さん？」「似ている」などの声が寄せられた。